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18:15, 9 июня 2026Культура

Сын Децла объяснил желание выселить мать из квартиры

Сын Децла Антоний заявил, что кадры с выселением матери из квартиры вырваны из контекста
Андрей Шеньшаков

Фото: @juzeppe_junior

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий объяснил ситуацию с продажей квартиры, в которой живет его мать. Об этом он написал в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Толмацкий-младший заявил, что квартира, в которой живет его мать Юлия Киселева, принадлежит его бабушке. Именно она решила продать большую и дорогую недвижимость, чтобы затем переехать в две отдельные квартиры. По словам сына артиста, у нее просто нет финансовой возможности содержать такое жилье. Он же, в свою очередь, помогает родственнице осуществить сделку.

«На опубликованном видео выгляжу резко и невоспитанно. Был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Но нельзя судить о многолетней семейной истории по нескольким секундам видео», — заявил он.

Также Антоний отметил, что изначально пытался решить вопрос с квартирой мирным путем.

Ранее стало известно, что сын рэпера Децла Антоний выставил на продажу квартиру отца за 90 миллионов рублей. Речь идет о семикомнатном объекте в центре столицы на улице Казакова.

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