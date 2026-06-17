В Кремле рассказали о расследовании атаки дрона на автобус с детьми под Брянском

Песков: СК определит страну происхождения дрона, ударившего по автобусу под Брянском

Следственный комитет (СК) России определит страну происхождения дрона, ударившего по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT.

Он подчеркнул, что ведомство уже начало следственные действия. «Но никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит», — отметил представитель Кремля.

Песков также назвал удар по автобусу целенаправленным. Он обратил внимание на то, что операторы беспилотников видят, какую цель атакуют. В данном случае это было транспортное средство, перевозившее мирных жителей.

О том, что ВСУ атаковали автобус с детьми, днем 17 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.