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19:33, 17 июня 2026Россия

В Кремле назвали целенаправленным удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Песков: ВСУ целенаправленно ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целенаправленным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Его слова приводит RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что операторы дронов прекрасно видят, что атакуют. В данном случае это был автобус, перевозивший мирное население, детей. «Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас, даже до следствия, что это была целенаправленная атака», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва ответит на действия ВСУ продолжением специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи раненым при атаке украинского дрона на автобус с детьми.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа ударил по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Ранения получили восемь человек, среди которых шесть несовершеннолетних. Жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

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