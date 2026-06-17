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19:37, 17 июня 2026Россия

В Кремле высказались об ответе России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Песков: Россия ответит на удар ВСУ по автобусу в Брянской области продолжением СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Москва ответит на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области продолжением специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT.

«Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Он также назвал целенаправленным удар по автобусу, подчеркнув, что операторы дронов видят, какую цель атакуют.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей в Геленджик из Гомеля через Брянскую область, днем 17 июня. В результате пострадали восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Жертвой удара стала женщина, сопровождавшая школьников.

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