Звезда «Друзей» показала фото дочери в честь ее 22-летия

Актриса Кортни Кокс показала фото дочери Коко Аркетт в честь ее 22-летия

Звезда сериала «Друзья» американская актриса Кортни Кокс показала фото дочери Коко Аркетт в честь ее 22-летия. Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя артистка поделилась двумя совместными кадрами. На первом она позировала с взрослой наследницей, которая надела черный топ на одно плечо с надписью Star Wars («Звездные войны») и распустила гладко уложенные волосы.

Второй снимок оказался из детства девушки. На нем Кокс, стоя в морской воде, держала девочку на руках.

Аркетт — единственный ребенок актрисы. Она родила ее в браке с коллегой Дэвидом Аркеттом. Девушка строит карьеру в творческой сфере, а также занимается бизнесом.

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