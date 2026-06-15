Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

Внешность 14-летней дочери российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии Земцовой описали в сети фразой «берегитесь, парни». Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка показала видео с выпускного наследницы из средней школы. «Клава перешла в старшую школу. Поздравляем!» — заявила она. Девушка предстала на размещенных кадрах в облегающем белом мини-платье и с гладко уложенными распущенными волосами.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. «Какая Клавдия красивая! Потрясающая генетика», «Фактура модельная, просто огонь», «Неземная красота, дух захватывает», «Берегитесь, парни, такая красотка растет», — восхитились юзеры.

В мае Кристина Орбакайте поделилась редким фото с сыном Дени Байсаровым в честь его 28-летия.

