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15:02, 15 июня 2026Ценности

Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Внешность 14-летней дочери российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии Земцовой описали в сети фразой «берегитесь, парни». Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка показала видео с выпускного наследницы из средней школы. «Клава перешла в старшую школу. Поздравляем!» — заявила она. Девушка предстала на размещенных кадрах в облегающем белом мини-платье и с гладко уложенными распущенными волосами.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. «Какая Клавдия красивая! Потрясающая генетика», «Фактура модельная, просто огонь», «Неземная красота, дух захватывает», «Берегитесь, парни, такая красотка растет», — восхитились юзеры.

В мае Кристина Орбакайте поделилась редким фото с сыном Дени Байсаровым в честь его 28-летия.

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