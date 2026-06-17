Суд закрыл спор о миллионах с блогером Никитой Ефремовым

По иску к блогеру Никите Ефремову на 3,5 миллиона заключено мировое соглашение

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к блогеру и предпринимателю Никите Ефремову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Иск подала компания, занимающаяся разработкой и технической поддержкой решений для видеоконтента. Истец требовал взыскать с Ефремова 3,5 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, претензии были связаны с расторжением лицензионного договора.

«Суд определил утвердить мировое соглашение полностью на изложенных в нем условиях, производство по делу прекратить», — огласила решение судья.

При этом детали достигнутых договоренностей не раскрываются. Содержание соглашения осталось закрытым, а представители обеих сторон отказались от комментариев. Сам Никита Ефремов на заседании не присутствовал.

Ранее сообщалось, что было завершено расследование уголовного дела блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова, обвиняемого в спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).