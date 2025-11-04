В Москве завершили дело известного блогера о спонсировании запрещенной организации

В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК

Завершено расследование уголовного дела блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в России в перечень экстремистов), обвиняемого в спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК завершили в Москве. В ближайшее время материалы отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело передадут по подсудности для дальнейшего рассмотрения в суд Москвы.

Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в середине августа. По версии следствия, он переводил деньги ФБК, то есть занимался финансированием экстремистской деятельности.