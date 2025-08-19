Силовые структуры
Известный российский блогер задержан за финансирование запрещенной организации

В Шереметьево задержан блогер Ефремов за финансирование ФБК
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Шереметьево задержан известный российский блоге Никита Ефремов за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    Все новости