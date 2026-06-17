Будущий король отказался комментировать приговор сыну жены за изнасилование в его доме

Норвежская королевская семья отказалась комментировать приговор сыну принцессы

Норвежский король Харальд V и наследный принц Хокон отказались комментировать приговор, вынесенный Мариусу Боргу Хейби — сыну жены Хокона, наследной принцессы Метте-Марит. Об этом сообщает BBC News.

Хейби приговорили к четырехлетнему лишению свободы за изнасилования, побои и другие преступления. Одно из изнасилований было совершено в доме будущего короля.

В ответ на запрос BBC News представитель норвежской королевской семьи заявил, что комментариев по поводу исхода процесса не будет.

По мнению Пегги Симчич Бренн из Норвежской школы менеджмента, изучающей вопросы репутации, монархия в Норвегии переживает кризис. «Дело Хейби — это трагедия и кризис для любой семьи», — говорит она.

Королевский обозреватель норвежского издания Se og Hør Каролине Вагле считает, что суд над Хейби существенно повлиял на отношение к королевской семье. В то же время, по ее словам, внимание общества приковано не к приговору, а к болезни Метте-Марит, которая только что перенесла серьезную операцию.

Ранее сообщалось, что Метте-Марит пересадили легкие. Наследный принц Хокон скорректировал рабочее расписание, чтобы находиться рядом с женой в этот трудный период.