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20:21, 17 июня 2026Из жизни

Будущий король отказался комментировать приговор сыну жены за изнасилование в его доме

Норвежская королевская семья отказалась комментировать приговор сыну принцессы
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Хокон и принцесса Метте-Марит

Принц Хокон и принцесса Метте-Марит. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Норвежский король Харальд V и наследный принц Хокон отказались комментировать приговор, вынесенный Мариусу Боргу Хейби — сыну жены Хокона, наследной принцессы Метте-Марит. Об этом сообщает BBC News.

Хейби приговорили к четырехлетнему лишению свободы за изнасилования, побои и другие преступления. Одно из изнасилований было совершено в доме будущего короля.

В ответ на запрос BBC News представитель норвежской королевской семьи заявил, что комментариев по поводу исхода процесса не будет.

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По мнению Пегги Симчич Бренн из Норвежской школы менеджмента, изучающей вопросы репутации, монархия в Норвегии переживает кризис. «Дело Хейби — это трагедия и кризис для любой семьи», — говорит она.

Королевский обозреватель норвежского издания Se og Hør Каролине Вагле считает, что суд над Хейби существенно повлиял на отношение к королевской семье. В то же время, по ее словам, внимание общества приковано не к приговору, а к болезни Метте-Марит, которая только что перенесла серьезную операцию.

Ранее сообщалось, что Метте-Марит пересадили легкие. Наследный принц Хокон скорректировал рабочее расписание, чтобы находиться рядом с женой в этот трудный период.

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