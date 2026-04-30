Россиянам назвали альтернативы Мальдив в Азии и Африке

АТОР: Россиянам посоветовали альтернативы дорогим курортам на Мальдивах

Российским туристам назвали альтернативы Мальдив в Азии и Африке. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Например, россиянам посоветовали обратить внимание на Шри-Ланку. Страна привлекает своей природой, океаном, объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. У туристов есть возможность выбрать гостиницы в разных ценовых категориях и локациях, однако важно помнить, что не все пляжи могут быть комфортными для купания из-за больших волн. Соотечественникам рекомендовали ехать на восточное побережье Шри-Ланки летом. Отдых в пятизвездочном отеле на двоих на майских праздниках на девять ночей будет стоить от 194 тысяч рублей.

Также туристам из России предложили рассмотреть Гоа (Индия), куда часто приезжают ради местной традиционной медицины (аюрведы). На северную часть курорта стоит ехать за вечеринками, на юг — за более спокойным отдыхом. Курорт располагает широкими пляжами, однако лучшим сезоном считается зима. Неделя в Гоа в пятизвездочном отеле на майских праздниках может обойтись в 188 тысяч рублей на двоих. Кроме того, достойной альтернативой Мальдивам назвали остров Бали в Индонезии, куда можно поехать за 180 тысяч рублей на двоих на восемь ночей.

Последней рекомендацией оказался Занзибар. Его назвали абсолютным хитом среди россиян в 2026 году, цены для двоих людей начинаются от 208 тысяч рублей. Африканская страна привлекает сафари-турами и пляжами, которые назвали лучшими из всей подборки.

