Россиянка описала пять пляжей в России словами «как на Мальдивах»

Российская тревел-блогерша описала пять пляжей в России словами «как на Мальдивах». Об этом она сообщила в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Первым в списке она указала пляж Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. «Пляж здесь широкий, вода чистая настолько, что видно каждый камень на дне. Народ, конечно, есть, особенно в разгар сезона, но места хватает всем», — описала автор блога. При этом она рекомендовала не есть прямо на набережной, а отойти подальше и найти кафе без заоблачных ценников. «Жилье тоже не бьет по карману, особенно если снимать не на берегу. В шаговой доступности полно частного сектора, где сдают комнаты по вполне человеческим ценам», — добавила россиянка. Кроме того, она посоветовала Сарайский пляж в Крыму и Яшмовый пляж на мысе Фиолент под Севастополем.

Также соотечественница рекомендовала для отдыха Куршскую косу в Калининградской области. По ее словам, место выглядит как «декорация к фильму про другую планету». «Это место не для тех, кто хочет лежать на шезлонге с коктейлем. Это место для тех, кто любит ходить босиком по песку, подниматься на высоту и смотреть, как море сливается с горизонтом», — добавила тревел-блогерша. Она посоветовала пробовать в ресторанах местную рыбу.

Помимо этого, в своем списке россиянка отметила пляж Джемете под Анапой с хорошей инфраструктурой. «Правда, у Джемете есть одна особенность — здесь довольно много людей. В высокий сезон пляж заполнен отдыхающими, и найти свободное место не всегда просто. Но если приехать пораньше утром», — добавила автор блога.

Ранее россиянин описал цены на летний отдых на юге страны фразой «продажа почки не поможет». Он отметил, что летом цены взлетают так, «будто там не песок, а золото роют».