Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 30 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала пять пляжей в России словами «как на Мальдивах»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российская тревел-блогерша описала пять пляжей в России словами «как на Мальдивах». Об этом она сообщила в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Первым в списке она указала пляж Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. «Пляж здесь широкий, вода чистая настолько, что видно каждый камень на дне. Народ, конечно, есть, особенно в разгар сезона, но места хватает всем», — описала автор блога. При этом она рекомендовала не есть прямо на набережной, а отойти подальше и найти кафе без заоблачных ценников. «Жилье тоже не бьет по карману, особенно если снимать не на берегу. В шаговой доступности полно частного сектора, где сдают комнаты по вполне человеческим ценам», — добавила россиянка. Кроме того, она посоветовала Сарайский пляж в Крыму и Яшмовый пляж на мысе Фиолент под Севастополем.

Также соотечественница рекомендовала для отдыха Куршскую косу в Калининградской области. По ее словам, место выглядит как «декорация к фильму про другую планету». «Это место не для тех, кто хочет лежать на шезлонге с коктейлем. Это место для тех, кто любит ходить босиком по песку, подниматься на высоту и смотреть, как море сливается с горизонтом», — добавила тревел-блогерша. Она посоветовала пробовать в ресторанах местную рыбу.

Помимо этого, в своем списке россиянка отметила пляж Джемете под Анапой с хорошей инфраструктурой. «Правда, у Джемете есть одна особенность — здесь довольно много людей. В высокий сезон пляж заполнен отдыхающими, и найти свободное место не всегда просто. Но если приехать пораньше утром», — добавила автор блога.

Ранее россиянин описал цены на летний отдых на юге страны фразой «продажа почки не поможет». Он отметил, что летом цены взлетают так, «будто там не песок, а золото роют».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok