04:00, 28 апреля 2026

Девушка элегантно наказала ленивого коллегу за попытку выслужиться перед начальством

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rizky Ade Jonathan / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Pimp_Lord рассказала, как наказала коллегу по имени Эрик за его привычку делать вид, что он работает больше, чем на самом деле. Напарники трудились в ночную смену на ресепшене в небольшом отеле.

«Он избегал скучных дел, таких как протирка кофейного уголка, пополнение карточек-ключей и подготовка завтрака, а потом делал вид, что мы оба работали одинаково. Когда приходил утренний менеджер, он всегда создавал впечатление, что он гораздо лучше разбирается в делах», — написала девушка.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Больше всего ее расстраивало отношение Эрика к подготовке завтраков, что тоже входило в обязанности ночной смены. Среди прочего, было необходимо вынуть тесто для вафель из морозильника, чтобы оно стало пригодным к использованию утренней сменой. Из-за этого ежедневно около пяти часов утра девушка напоминала коллеге о том, что это нужно сделать — в противном случае сменщики просто пожаловались бы на обоих ночных сотрудников.

«Однажды Эрик сказал нашему менеджеру, что я забывчива в мелочах, а он всегда подмечает и исправляет мои ошибки. После этого я перестала напоминать ему про тесто. Спустя пару дней работник, отвечающий за завтраки, открыл морозильную камеру и обнаружил, что тесто для вафель осталось внутри. Менеджер спросил, что случилось, и Эрик тут же попытался свалить все на меня», — рассказала девушка.

Однако начальник в ответ лишь посмотрел на подчиненного и произнес: «Я думал, ты всегда перепроверяешь то, что она делает». В комнате быстро воцарилась тишина. После того инцидента Эрик начал гораздо больше помогать автору и отказался от роли спесивца.

Ранее другой мужчина забыл о включенном микрофоне во время совещания и опозорился перед коллегами. Затеяв уборку, он громко побеседовал со своим котом, после чего выпустил кишечные газы и расхохотался.

    Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

    Депутат объяснил одно решение ЕС в новом пакете санкций против России

    Назван оптимальный размер монитора для компьютера

    В США словами «вызывают смех» оценили заявления о поражении России

    В покушении на Трампа разглядели последствия для Украины

    Названа причина неприязни бойцов ВСУ к Буданову

    Собянин сообщил о бесплатных парковках в период майских праздников

    56-летняя Дженнифер Лопес похвасталась прессом на фото и вызвала ажиотаж в сети

    Девушка элегантно наказала ленивого коллегу за попытку выслужиться перед начальством

    В ЕС предрекли рост закупок газа из России

    Все новости
