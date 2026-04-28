Девушка элегантно наказала ленивого коллегу за попытку выслужиться перед начальством

Пользовательница Reddit с ником Pimp_Lord рассказала, как наказала коллегу по имени Эрик за его привычку делать вид, что он работает больше, чем на самом деле. Напарники трудились в ночную смену на ресепшене в небольшом отеле.

«Он избегал скучных дел, таких как протирка кофейного уголка, пополнение карточек-ключей и подготовка завтрака, а потом делал вид, что мы оба работали одинаково. Когда приходил утренний менеджер, он всегда создавал впечатление, что он гораздо лучше разбирается в делах», — написала девушка.

Больше всего ее расстраивало отношение Эрика к подготовке завтраков, что тоже входило в обязанности ночной смены. Среди прочего, было необходимо вынуть тесто для вафель из морозильника, чтобы оно стало пригодным к использованию утренней сменой. Из-за этого ежедневно около пяти часов утра девушка напоминала коллеге о том, что это нужно сделать — в противном случае сменщики просто пожаловались бы на обоих ночных сотрудников.

«Однажды Эрик сказал нашему менеджеру, что я забывчива в мелочах, а он всегда подмечает и исправляет мои ошибки. После этого я перестала напоминать ему про тесто. Спустя пару дней работник, отвечающий за завтраки, открыл морозильную камеру и обнаружил, что тесто для вафель осталось внутри. Менеджер спросил, что случилось, и Эрик тут же попытался свалить все на меня», — рассказала девушка.

Однако начальник в ответ лишь посмотрел на подчиненного и произнес: «Я думал, ты всегда перепроверяешь то, что она делает». В комнате быстро воцарилась тишина. После того инцидента Эрик начал гораздо больше помогать автору и отказался от роли спесивца.

