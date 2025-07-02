Мужчина забыл о включенном микрофоне во время совещания и опозорился перед коллегами

Пользователь Reddit с ником CheesecakeHuman5298 поделился историей о том, как он во время совещания забыл о том, что его микрофон включен, и опозорился перед коллегами. Рассказ мужчины позабавил комментаторов.

Автор поста сообщил, что работает из дома. «Вчера у нас была важная видеоконференция в [Microsoft] Teams. Камеры были выключены. Это было одно из тех ежеквартальных стратегических совещаний, которое состоит из 40 минут разговора с высшим руководством и 10 минут вопросов», — отметил мужчина.

Во время звонка он начал убираться дома, а затем стал разговаривать со своей кошкой. «Какого черта ты делаешь, Гремлин? Нет, ты не можешь есть пластик. Ты маленький придурок», — привел он фразы, которые сказал питомцу. Затем мужчина громко выпустил газы и рассмеялся.

После этого рассказчик услышал, как один из коллег прервал выступление, а другой спросил, кто не выключил микрофон. Тогда автор поста посмотрел на экран телефона и понял, что все это время его микрофон работал. В результате мужчина испытал стыд и притворился, что ему нужно сходить в туалет, и покинул видеоконференцию.

Как объяснил автор поста, он забыл о том, что был ведущим встречи и поэтому включил микрофон. «Все всё слышали. Я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности», — признался рассказчик.

История мужчины рассмешила комментаторов. «Вы были не просто ведущим встречи, вы были ее главной звездой», «Когда будете в офисе, просто посмейтесь над случившемся, и люди быстро забудут об этом», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об оплошности, допущенной им перед свиданием с девушкой. По словам парня, накануне встречи он выпил большое количество сливового сока.