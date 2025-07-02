Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:04, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина забыл о включенном микрофоне во время совещания и опозорился перед коллегами

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником CheesecakeHuman5298 поделился историей о том, как он во время совещания забыл о том, что его микрофон включен, и опозорился перед коллегами. Рассказ мужчины позабавил комментаторов.

Автор поста сообщил, что работает из дома. «Вчера у нас была важная видеоконференция в [Microsoft] Teams. Камеры были выключены. Это было одно из тех ежеквартальных стратегических совещаний, которое состоит из 40 минут разговора с высшим руководством и 10 минут вопросов», — отметил мужчина.

Во время звонка он начал убираться дома, а затем стал разговаривать со своей кошкой. «Какого черта ты делаешь, Гремлин? Нет, ты не можешь есть пластик. Ты маленький придурок», — привел он фразы, которые сказал питомцу. Затем мужчина громко выпустил газы и рассмеялся.

Материалы по теме:
«Безумец в маске» Неизвестный взломал телеэфир и показал вызывающие оторопь ролики. Его загадку не могут разгадать почти 40 лет
«Безумец в маске»Неизвестный взломал телеэфир и показал вызывающие оторопь ролики. Его загадку не могут разгадать почти 40 лет
22 апреля 2025
«Чувствовал, что жизнь подходит к концу» Участники шоу не спали неделю в надежде выиграть денежный приз. Чем все это обернулось?
«Чувствовал, что жизнь подходит к концу»Участники шоу не спали неделю в надежде выиграть денежный приз. Чем все это обернулось?
21 июня 2025

После этого рассказчик услышал, как один из коллег прервал выступление, а другой спросил, кто не выключил микрофон. Тогда автор поста посмотрел на экран телефона и понял, что все это время его микрофон работал. В результате мужчина испытал стыд и притворился, что ему нужно сходить в туалет, и покинул видеоконференцию.

Как объяснил автор поста, он забыл о том, что был ведущим встречи и поэтому включил микрофон. «Все всё слышали. Я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности», — признался рассказчик.

История мужчины рассмешила комментаторов. «Вы были не просто ведущим встречи, вы были ее главной звездой», «Когда будете в офисе, просто посмейтесь над случившемся, и люди быстро забудут об этом», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об оплошности, допущенной им перед свиданием с девушкой. По словам парня, накануне встречи он выпил большое количество сливового сока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

    Американская журналистка рассказала о необычной просьбе Трампа

    На Западе порассуждали о последствиях разговора Путина и Макрона для Зеленского

    Россиян предупредили о новых правилах сделок с жильем

    В России оценили разговор Макрона с Путиным словами «обошел на повороте Мерца»

    Мужчина забыл о включенном микрофоне во время совещания и опозорился перед коллегами

    В Германии заявили о финальной стадии переговоров по новым санкциям против России

    Россиянка побывала в Мексике и описала страну словами «люди не скрывают, что боятся»

    После исчезновения четырехлетней девочки пойман леопард-людоед

    Военблогер пересчитал суммы из уголовного дела Тимура Иванова на дроны и возмутился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости