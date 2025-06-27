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07:30, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Напившийся сока на фоне двухнедельного запора парень поставил под угрозу свидание

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Capital-Stay4423 рассказал об оплошности, допущенной им накануне важного свидания с понравившейся ему девушкой. Вечером он выпил большое количество сливового сока.

«У меня запор уже пару недель. Вечером после работы мне захотелось сливового сока, который я налил в свою гигантскую полуторалитровую кружку. Один или два часа я играл в видеоигры, постепенно делая глотки из нее. И внезапно мой живот сильно заурчал», — рассказал автор.

Как выяснилось позже, за это время он выпил около 800 миллилитров сока. Позднее молодой человек узнал, что рекомендуемая дневная доза была превышена в три-четыре раза.

«Я помчался в туалет. Все в доме спали, а меня просто разрывало на куски на унитазе! (...) Мой живот до сих пор не перестает урчать. Нужно ложиться спать, но что-то мне страшновато», — написал Capital-Stay4423, не уточнив, не пришлось ли ему из-за этой проблемы переносить свидание.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого, по словам автора, он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

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