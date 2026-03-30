В братской могиле нашли 32 тела неизвестного происхождения

В Кении на территории совета церквей нашли 32 тела

В городе Керичо, Кения, полицейские раскопали братскую могилу на территории Национального совета церквей страны. Об этом пишет «Би-би-си».

Изначально полиция получила информацию о 13 телах, которые незаконно вывезли из больницы соседнего округа Нямира и похоронили в одном месте. Однако, начав эксгумацию, криминалисты нашли гораздо больше останков. Они были спрятаны в мешках. Некоторые тела были найдены целыми, другие — расчлененными.

Пока предполагается, что в могиле было закопано 32 человека: 7 взрослых и 25 младенцев и эмбрионов. По словам патологоанатомов, степень разложения каждого тела различается. Происхождение останков пока неизвестно.

Национальный совет церквей Кении, на территории которого нашли могилу, отрицает какую-либо связь с тайным захоронением. Пока полиция арестовала двух подозреваемых по этому делу: сотрудника больницы из Нямиры и смотрителя кладбища. Ожидается, что останки будут опознаны.

Ранее в Сербии было обнаружено захоронение, где покоятся останки не менее 77 человек — преимущественно женщин и детей, с которыми жестоко расправились неизвестные в IX веке до нашей эры. Жертв массово забивали дубинами и забрасывали камнями.