Найдено место произошедшего 2,8 тысячи лет назад массового убийства женщин и детей

В Сербии археологи нашли доисторическую могилу жертв массового убийства

В Сербии обнаружено захоронение, где покоятся останки не менее 77 человек — преимущественно женщин и детей, с которыми жестоко расправились неизвестные в IX веке до нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи установили, что сцена преступления развернулась в поселении Гомолава 2,8 тысячи лет назад: жертв массово забивали дубинами и забрасывали камнями. При этом нападавшие, вероятно, были верхом. Анализ костей показывает «обширные следы преднамеренного, жестокого и часто смертельного травмирования, в основном в области головы». Ученые подчеркивают, что это был не внезапный всплеск насилия, а спланированная акция. По всей видимости, так доисторические завоеватели пытались утвердить власть над ресурсами и землями.

Интересно, что после расправы убийцы устроили ритуальные тризны: в могилах рядом с телами археологи нашли керамику, бронзовые украшения и останки сотен животных. Исследователи из Эдинбургского, Копенгагенского и Дублинского университетов считают это политическим решением: сочетая насилие и уважение к павшим, древние племена пытались утвердить доминирование на захваченных землях.

Ранее сообщалось, что в запутанной системе подводных гротов на карибском побережье Мексики нашли останки человека. Ученые считают, что он был жертвой древнего ритуала.