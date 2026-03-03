Найденный в затопленной пещере скелет оказался жертвой ритуала

В Мексике археологи нашли в затопленной пещере жертву древнего ритуала

Останки человека обнаружили в запутанной системе подводных гротов на карибском побережье Мексики на глубине восьми метров. Об этом сообщает WTOP.

Дайверы преодолели около 200 метров по затопленным тоннелям, прежде чем нашли скелет. По словам археолога Октавио дель Рио, работающего с Национальным институтом антропологии и истории, найденные в затопленной пещере останки лежали на дюне осадков в узкой части внутренней камеры. Это указывает на то, что тело было помещено туда намеренно, а не попало случайно. При этом проникнуть в зал можно было только тогда, когда пещера еще не была затоплена, то есть не менее восьми тысяч лет назад.

Дель Рио, за три десятилетия обнаруживший уже одиннадцать подобных скелетов в сенотах между Тулумом и Плайя-дель-Кармен, уверен, что это не просто захоронение. Он полагает, что человек в пещере был жертвой древнего ритуала.

Находка поможет лучше понять, как древние люди заселяли полуостров Юкатан и как использовали пещеры. Сейчас останки изучают специалисты, а мексиканские власти планируют объявить всю зону особо охраняемой территорией — как из-за уникальной природы, так и из-за огромной археологической ценности подводных гротов.

Ранее сообщалось, что в Мексике археологи нашли хорошо сохранившуюся гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, также известной как «облачные люди». Предполагается, что находке 1400 лет.