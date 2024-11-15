Пенсионерка отказалась платить за еду в самолете и была выдворена полицией с дубинками

The Sun: пенсионерка отказалась платить за еду на рейсе Jet2 и была выдворена

Пожилая пассажирка отказалась платить за еду в самолете и была выдворена полицией с дубинками. Подробности сообщает издание The Sun.

3 ноября 79-летняя Лили Айфилд из Лондона отправилась в четырехдневную поездку в Бодрум, Турция, по случаю своего дня рождения. На рейсе Jet2 пенсионерка заказала сэндвич с тунцом, однако отказалась платить за него 9 фунтов (1,1 тысячи рублей), потому что он был «мокрый, холодный и размякший». «От этого сэндвича мне могло стать плохо — на нем словно было написано "Сальмонелла"», — возмутилась Айфилд.

Поведение британки вызвало недовольство бортпроводников. «Это не ресторан, а самолет!» — заявили они и вызвали полицию по прибытии. Правоохранители с оружием и дубинками поднялись на борт и вывели Айфилд с дочерью. «Мы были так расстроены, что просто сидели в номере четыре дня, — пожаловалась туристка. — Это испортило наш отпуск».

Тем временем авиакомпания обвинила пассажирок в том, что они употребляли на борту алкоголь из дьюти-фри и вели себя недисциплинированно. Женщины признались, что выпили четыре маленькие бутылки вина, чтобы справиться с боязнью полетов, но причиной конфликта стал именно замороженный сэндвич.

Ранее пять пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы на рейсе Boeing 747. Самолет попал в зону сильной турбулентности над Атлантикой.