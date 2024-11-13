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13:53, 13 ноября 2024Путешествия

Более десятка человек получили травмы на рейсе гигантского Boeing

Более десятка человек получили травмы на рейсе Boeing 747 из-за турбулентности
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa попал в сильную турбулентность, в результате которой более десятка человек получили травмы. Об этом сообщает агентство Reuters.

12 ноября двухпалубный Boeing 747, который часто называют «гигантским самолетом» (Jumbo Jet), следовал из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Во время полета над Атлантикой борт попал в зону турбулентности.

В результате пять пассажиров и шесть бортпроводников получили незначительные травмы. Отмечается, что всего на рейсе было 329 путешественников и 19 членов экипажа.

По данным авиакомпании, пострадавшим оказали медицинскую помощь сразу после посадки в Германии. «Безопасность полета ни на мгновение не подвергалась угрозе», — подчеркнул представитель перевозчика.

Тем временем на острове Гаити несколько пассажирских самолетов подверглись обстрелам. Последствия случившегося попали на видео, на котором показаны следы от пуль на багажных полках.

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