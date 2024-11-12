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18:06, 12 ноября 2024Путешествия

Последствия обстрела летевшего в США пассажирского самолета попали на видео

NBC News опубликовал видео из обстрелянного на Гаити самолета Spirit Airlines
Алина Черненко

Последствия обстрела на Гаити пассажирского самолета авиакомпании Spirit Airlines, летевшего в США, попали на видео. Кадры публикует телеканал NBC News.

На размещенных в сети кадрах видны следы от пуль на багажных полках в салоне воздушного судна. По данным источника, вооруженная группировка открыла огонь по лайнеру в понедельник, 11 ноября, когда он приземлялся в Порт-о-Пренсе. Пилоты были вынуждены лететь в Доминиканскую Республику и совершить посадку там.

Уточняется, что в результате происшествия один из бортпроводников получил ранения, сейчас он проходит обследование у медиков. О пострадавших пассажирах не сообщается.

Ранее российский путешественник, объездивший почти весь мир, поделился списком самых опасных стран. В него вошли Афганистан, Папуа — Новая Гвинея, Сомали, Сирия и Гаити.

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