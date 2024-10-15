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14:30, 15 октября 2024Путешествия

Объездивший почти весь мир путешественник раскрыл самые опасные страны

Daily Mail: объездивший 190 стран путешественник раскрыл самые опасные места

Фото: Rotorhead 30A Productions / Shutterstock / Fotodom

Путешественник, объездивший почти весь мир, раскрыл самые опасные страны. Своим мнением он поделился с изданием Daily Mail.

22-летний немец Лука Пфердменгес побывал в 190 странах из 195, в числе наиболее опасных мест он назвал Афганистан, Папуа — Новую Гвинею, Сомали, Сирию и Гаити.

Например, в Афганистане, который немец посетил за полгода до прихода к власти талибов в 2021 году, он стал свидетелем стрельбы на улице и бомбардировки парка.

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В Папуа — Новой Гвинее Пфердменгес видел, как вооруженные бандиты грабили машины, а во Французской Гвинее сам подвергся нападению. «Мускулистый парень погнался за мной на улице, начал кричать и схватил меня за горло. Он потребовал у меня два евро», — рассказал путешественник.

По его словам, население таких стран живет настолько плохо, что ему даже странно посещать их в качестве туриста. «Местные жители на улицах Гаити рассказывали нам, что у них нет доступа к питьевой воде и они постоянно беспокоятся о нехватке еды, а электричества нет почти всегда», — поделился немец.

Ранее иностранцы на итальянском острове Сицилия объяснили, почему они не хотят приезжать в Россию. Они рассказали, что боятся оказаться в русской тюрьме по обвинению в шпионаже.

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      Мария Борисова
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