Фотоловушка российского заповедника запечатлела трапезу лосихи с детенышами

Фотоловушка в Усень-Ивановском заказнике запечатлела трапезу лосихи с детенышами

Фотоловушка на территории Усень-Ивановского заказника в Башкирии запечатлела трапезу диких животных. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости».

На размещенных кадрах предстали лосиха с двумя детенышами, которые неспешно прогуливались по территории заповедника. Лосята неуверенно передвигались по земле, делая широкие и неловкие шаги.

Ранее в июне в Нижнекамске спасли лося, который застрял в водоеме. По словам начальника дежурной смены Владимира Шипкова, животное, вероятно, пришло к воде на водопой.

В мае лось попытался запрыгнуть в окно квартиры и попал на видео. Лесной гость на большой скорости пронесся вдоль дворов и вознамерился попасть в жилое помещение. Так, он подбежал к зданию и прицелился в окно.