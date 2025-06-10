Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:55, 10 июня 2025Моя страна

Фотоловушка российского заповедника запечатлела трапезу лосихи с детенышами

Фотоловушка в Усень-Ивановском заказнике запечатлела трапезу лосихи с детенышами
Екатерина Ештокина

Фотоловушка на территории Усень-Ивановского заказника в Башкирии запечатлела трапезу диких животных. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости».

На размещенных кадрах предстали лосиха с двумя детенышами, которые неспешно прогуливались по территории заповедника. Лосята неуверенно передвигались по земле, делая широкие и неловкие шаги.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее в июне в Нижнекамске спасли лося, который застрял в водоеме. По словам начальника дежурной смены Владимира Шипкова, животное, вероятно, пришло к воде на водопой.

В мае лось попытался запрыгнуть в окно квартиры и попал на видео. Лесной гость на большой скорости пронесся вдоль дворов и вознамерился попасть в жилое помещение. Так, он подбежал к зданию и прицелился в окно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    В США заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

    Бывший пилот легендарного наркобарона впервые рассказал о работе не него

    «Это не музыка. Это пуля в сердце». Как песня о «Кухнях» в хрущевках заставила россиян рыдать и стала главным хитом лета?

    В России оценили траты на укрепление традиционных ценностей

    Подсудимый устроил кровавый перформанс в российском суде

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о потребности учить русский в НАТО

    Журналисты из США включили Новгородский кремль в список самых красивых замков планеты

    Фотоловушка российского заповедника запечатлела трапезу лосихи с детенышами

    Появились кадры удара ВС России по позиции ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости