В Уфе лось попытался запрыгнуть в окно квартиры

В Уфе на видео попала попытка лося запрыгнуть в окно квартиры

Лось попытался запрыгнуть в окно квартиры и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Видеодозор».

На размещенных кадрах видно, как лесной гость на большой скорости пронесся вдоль дворов и вознамерился попасть в квартиру жилого дома. Так, он подбежал к зданию и прицелился в окно. Однако стекло оказалось прочнее, вследствие чего лось ударился головой, а затем убежал в неопределенном направлении.

В апреле лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Животные остановились на обочине возле поселка 8 Марта в Уфе и захотели перекусить.