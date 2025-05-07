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20:15, 7 мая 2025Моя страна

В Уфе лось попытался запрыгнуть в окно квартиры

В Уфе на видео попала попытка лося запрыгнуть в окно квартиры
Екатерина Ештокина

Лось попытался запрыгнуть в окно квартиры и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Видеодозор».

На размещенных кадрах видно, как лесной гость на большой скорости пронесся вдоль дворов и вознамерился попасть в квартиру жилого дома. Так, он подбежал к зданию и прицелился в окно. Однако стекло оказалось прочнее, вследствие чего лось ударился головой, а затем убежал в неопределенном направлении.

В апреле лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Животные остановились на обочине возле поселка 8 Марта в Уфе и захотели перекусить.

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