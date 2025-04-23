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20:12, 23 апреля 2025Моя страна

Лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе

Двое лосей решили устроить трапезу на дороге в Уфе
Екатерина Ештокина

Двое лосей решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Соответствующий ролик, которым поделился очевидец, публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах видно, как четвероногие решили перекусить, остановившись на обочине возле поселка 8 Марта в Уфе. Животные заметили, что привлекли внимание людей, и отошли на несколько шагов. Однако позже они продолжили есть.

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Ранее в апреле в российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео. В ролике животные вылизывали друг друга. Известно, что барсуки действительно заботятся о чистоте своей шерсти и шерсти своих сородичей.

До этого в Бурятии пара козлят устроила небольшую потасовку и стала бодаться.

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