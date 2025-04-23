Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 23 апреля 2025Моя страна

В российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео

В калужском заповеднике вылизывающие друг друга барсуки попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали барсуки, увлеченные гигиеническими процедурами. Об этом сообщают «Калужские новости».

На видео два барсука-чистюли вылизывают друг друга. Известно, что эти животные действительно заботятся о чистоте своей шерсти и шерсти своих сородичей. Это важная часть их распорядка дня.

Материалы по теме:
Мировое наследие. Лучшие места для путешествий по России: горы, вулканы и водопады
Мировое наследие.Лучшие места для путешествий по России: горы, вулканы и водопады
15 декабря 2021
Тайные тропы В России открылись сразу пять национальных парков. Чем они интересны российским туристам?
Тайные тропы В России открылись сразу пять национальных парков. Чем они интересны российским туристам?
26 сентября 2020
Первая столица Руси, Труворово городище и соль земли. Чем удивят россиян самые красивые деревни страны?
Первая столица Руси, Труворово городище и соль земли.Чем удивят россиян самые красивые деревни страны?
10 декабря 2021

Как отмечает ведущий научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, на территории «Калужских засек» можно встретить несколько так называемых барсучьих городков — обжитых поселений. Обычно они располагаются по краям глубоких оврагов и углубляются на десятки метров. На создание одного города у барсуков уходит несколько лет, но потом он служит и будущим поколениям. По некоторым данным, в некоторых барсучьих поселениях живут по 150-200 лет.

Ранее в Бурятии пара козлят устроила небольшую потасовку и стала бодаться. Игры и прыжки — это тренировки для молодых самцов, которые подражают взрослым особям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили о возможности починить «Северные потоки»

    Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

    Журова оценила обвинения в домогательствах 12-летней фигуристки в адрес тренера

    Суд заставил россиянку избавиться от десятка кошек

    В Латвии назвали сталинки отличным убежищем

    В российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео

    Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров

    Взорвавшего страйкбольную гранату в российской гостинице мужчину арестовали на два месяца

    Путин наградил ставшего жертвой агрессивного пациента фельдшера

    На Украине призвали «влупить» по Параду Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости