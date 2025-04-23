В российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео

В калужском заповеднике вылизывающие друг друга барсуки попали на видео

В заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали барсуки, увлеченные гигиеническими процедурами. Об этом сообщают «Калужские новости».

На видео два барсука-чистюли вылизывают друг друга. Известно, что эти животные действительно заботятся о чистоте своей шерсти и шерсти своих сородичей. Это важная часть их распорядка дня.

Как отмечает ведущий научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, на территории «Калужских засек» можно встретить несколько так называемых барсучьих городков — обжитых поселений. Обычно они располагаются по краям глубоких оврагов и углубляются на десятки метров. На создание одного города у барсуков уходит несколько лет, но потом он служит и будущим поколениям. По некоторым данным, в некоторых барсучьих поселениях живут по 150-200 лет.

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