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19:45, 11 апреля 2025Моя страна

Потасовка горных козлят из Бурятии попала на видео

Бой маленьких козерогов в Тункинском нацпарке попал в объектив фотоловушки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Бурятии пара маленьких козерогов устроила тренировочный бой. Видео с их потасовкой публикует официальный Telegram-канал Тункинского национального парка.

Горные козлы попали в объектив фотоловушки нацпарка, когда устроили небольшую потасовку и стали бодаться. Животным на видео около года. Они дерутся не всерьез, а просто играют.

Игры и прыжки — это тренировки для молодых самцов, которые подражают взрослым особям. Как только козлята подрастут, эти навыки понадобятся им для настоящих боев с другими козлами. Козлы дерутся в попытке привлечь самок во время брачного сезона.

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Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул.

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