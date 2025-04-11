Потасовка горных козлят из Бурятии попала на видео

Бой маленьких козерогов в Тункинском нацпарке попал в объектив фотоловушки

В Бурятии пара маленьких козерогов устроила тренировочный бой. Видео с их потасовкой публикует официальный Telegram-канал Тункинского национального парка.

Горные козлы попали в объектив фотоловушки нацпарка, когда устроили небольшую потасовку и стали бодаться. Животным на видео около года. Они дерутся не всерьез, а просто играют.

Игры и прыжки — это тренировки для молодых самцов, которые подражают взрослым особям. Как только козлята подрастут, эти навыки понадобятся им для настоящих боев с другими козлами. Козлы дерутся в попытке привлечь самок во время брачного сезона.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул.