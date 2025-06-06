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15:01, 6 июня 2025Моя страна

В Нижнекамске спасли застрявшего в водоеме лося

В Нижнекамске спасатели помогли лосю выбраться из промышленного водоема
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Нижнекамске лось забрел на территорию промышленной зоны и упал в искусственный водоем. Об этом сообщает пресс-служба отряда федеральной противопожарной службы «Первый отряд» в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника дежурной смены Владимира Шипкова, животное, вероятно, пришло к воде на водопой, но поскользнулось на мокром бетонном склоне резервуара и не смогло выбраться самостоятельно. Спасателям потребовался час, чтобы помочь застрявшему лосю: они наполнили резервуар водой, постелили на дно матерчатое покрывало и с помощью веревок направили лося к безопасному выходу. После спасения животное перепрыгнуло через забор и скрылось в лесу.

Эксперты отмечают, что участившиеся случаи появления лосей в городах связаны с расширением застройки и дорог, которые пересекают традиционные пути миграции животных. Чаще всего в населенные пункты забредают молодые особи, дезориентированные городской средой.

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