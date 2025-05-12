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19:33, 12 мая 2025Моя страна

Лось-домушник попытался залезть в квартиру в Белокурихе

В Алтайском крае лось-домушник с разбегу попытался залезть в окно квартиры
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Алтайском крае лось с наклонностями домушника решил забраться в квартиру и не сумел. Видео публикует Telegram-канал «Барнаул №1».

Инцидент произошел в Белокурихе. Взрослый зверь с разбегу попытался залезть в квартиру на первом этаже через окно. Однако стекла оказались слишком крепкими, и, несмотря на несколько подходов, лось не преуспел. Признав поражение, он быстро скрылся с места преступления.

Это не первый подобный инцидент. 5 мая в Уфе другой лось попытался запрыгнуть в закрытое окно квартиры.

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