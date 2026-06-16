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Силовые структуры
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13:51, 16 июня 2026Силовые структуры

Оглашено решение для решившего сжечь своих четырех детей россиянина

Под Красноярском суд арестовал мужчину, пытавшегося сжечь своих четырех детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Под Красноярском Назаровский городской суд арестовал мужчину, который пытался сжечь дом с четырьмя детьми из-за злости на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Суд пришел к выводу, что находясь на свободе фигурант может угрожать потерпевшим, уничтожить доказательства и скрыться от следствия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что обвиняемый с женой был в гостях у родственников на застолье. Супруга отказалась возвращаться домой, тогда недовольный муж отправился домой. Он знал, что дома спят четверо малолетних детей, но все равно облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого он сбежал.

Детей спас сосед.

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