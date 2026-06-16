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13:54, 16 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на Иран и лишился шести миллионов рублей

Россиянин поставил на победу Ирана в матче ЧМ-2026 и лишился 6 миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Клиент букмекерской компании сделал ставку на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил 6 миллионов рублей на победу сборной Ирана, которая оценивалась коэффициентом 1,95. В случае такого исхода выигрыш должен был составить 11,5 миллиона рублей, однако ставка не сыграла.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США и завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, все четыре команды в группе G набрали по одному очку. Еще две сборные квартета — Египет и Бельгия — сыграли вничью со счетом 1:1.

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