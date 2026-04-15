Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

Пользовательница Reddit с ником ImpossibleTitle5735 рассказала о необычном семейном ритуале, ставшем причиной конфуза перед коллегой. По словам автора, она регулярно отправляет своему мужу сообщения об удачных актах дефекации.

«Мой муж постоянно меня ругает за туалетные привычки — он ходит по-большому как минимум дважды в день, а я — три раза в неделю. Поэтому я завела привычку есть огромное количество семян чиа и принимать добавки с клетчаткой. В течение недели я иногда отправляю ему сообщения типа: "Сегодня я сильно нагадила"», — написала девушка.

В попытке послать очередной похожий текст она каким-то образом умудрилась открыть в смартфоне карточку другого контакта — 50-летней набожной коллеги-католички. «Я только что жирно обделалась!» — написала она ей, осознав ошибку лишь двумя часами позже, когда та прислала в ответ несколько изумленных эмодзи.

«Я в ужасе… Муж весь день пытался меня утешить, перемежая это приступами смеха. Представьте себе, что вы получили бы такое сообщение от коллеги. Сегодня я пришла на работу, и католичка спросила, как у меня обстояли дела со стулом на выходных. Больше не буду обсуждать свои проблемы с кишечником с коллегами», — рассказала автор.

Ранее пользователи Reddit рекомендовали заметившей странное пятно на трусах бойфренда девушке закончить отношения. Комментаторы предположили, что тот занимался сексом со своей избранницей, будучи перепачканным собственными фекалиями.