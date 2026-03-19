Медведев высказался о переговорах с «вонючим псом» и вспомнил Гитлера

Медведев: Зеленский никогда не будет легитимной стороной для переговоров

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не будет легитимной стороной для переговоров. Мнением он поделился в Telegram.

Высказывая свою позицию, российский политик несколько раз оскорбил президента Украины, назвав его, в том числе «мерзкой зеленой тлей» и «вонючим псом», который рассчитывает провести выборы и вернуть себе легитимный статус.

«Только [он] не может понять, (...) что никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции», — обозначил Медведев.

Кроме того, он напомнил, что после окончания Второй мировой войны акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывал не Адольф Гитлер, а глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.

