10:45, 12 марта 2026Россия

Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал Украину «Страной 404»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина — несуществующая «Страна 404». Такими мыслями он поделился в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в издании «Эксперт».

«На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей "Страны 404" в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень», — написал он.

В этой же статье Медведев заявил, что зомби-апокалипсис, который показали в игре и сериале The Last of Us («Одни из нас»), может перестать быть фантастикой. По его словам, США разработали масштабную военно-биологическую сеть, сделав другие страны своими испытательными полигонами. Медведев отметил, что результаты исследований позволяют США управлять эпидемиями, а также изучать генетические факторы, которые влияют на устойчивость к болезням.

