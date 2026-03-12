Медведев предупредил об угрозе показанного в «The Last of Us» зомби-апокалипсиса

Медведев заявил, что зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой

Зомби-апокалипсис, показанный в игре и сериале «The Last of Us» («Одни из нас»), может перестать быть фантастикой. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в издании «Эксперт».

По его словам, США создали глобальную военно-биологическую сеть, сделав другие страны своими испытательными полигонами. Как утверждает политик, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, а также на пространстве СНГ насчитывается около 400 американских лабораторий двойного назначения.

Медведев подчеркнул, что результаты исследований, полученные США, позволяют им управлять эпидемиями, а также изучать генетические факторы, которые влияют на устойчивость к болезням. «Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us", может стать не такой уж фантастикой», — предупредил он.

В игре и сериале «The Last of Us» зомби-апокалипсис был вызван пандемией мутировавшего грибка-паразита кордицепса, которых поражал мозг людей, превращая их в агрессивных существ. В результате эпидемия уничтожила большую часть цивилизации.

В сентябре зампред Совбеза заявил, что недружественные страны могут завозить в Россию опасные микроорганизмы и растения. По его словам, речь идет о возбудителях тяжелых инфекционных заболеваний, насекомых-вредителя, сорных растениях и животных и «некоторых видах животных, которые обитают в воде».