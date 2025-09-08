Медведев порассуждал о рисках завоза в Россию опасных микроорганизмов и растений

Медведев: Недружественные страны могут завозить в Россию опасные организмы

Недружественные страны могут завозить в Россию опасные микроорганизмы и растения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, публикация доступна на его странице во «ВКонтакте».

Политик порассуждал об этом во время заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию угрозам биологической безопасности. По его словам, преднамеренное занесение чужеродных видов растений, животных и микроорганизмов на территорию России рассматривается Москвой как способ биологической борьбы.

«Среди подобных, как их принято называть, инвазивных живых организмов есть и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний, и насекомые-вредители, и растения всякого рода сорные, и некоторые виды животных, которые обитают в воде», — сказал он.

