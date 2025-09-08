Россия
Медведев порассуждал о рисках завоза в Россию опасных микроорганизмов и растений

Медведев: Недружественные страны могут завозить в Россию опасные организмы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Недружественные страны могут завозить в Россию опасные микроорганизмы и растения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, публикация доступна на его странице во «ВКонтакте».

Политик порассуждал об этом во время заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию угрозам биологической безопасности. По его словам, преднамеренное занесение чужеродных видов растений, животных и микроорганизмов на территорию России рассматривается Москвой как способ биологической борьбы.

«Среди подобных, как их принято называть, инвазивных живых организмов есть и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний, и насекомые-вредители, и растения всякого рода сорные, и некоторые виды животных, которые обитают в воде», — сказал он.

До этого Медведев заявил, что отношения России и Финляндии полностью обрушились. Политик прибыл на границу двух стран в Ленинградской области, где пообщался с пограничниками и представителями власти. Зампред Совбеза рассказал, что сейчас на границе нет никакого движения.

