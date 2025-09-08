Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 8 сентября 2025Россия

Медведев обвинил Финляндию в полном обрушении отношений

Медведев заявил, что отношения России и Финляндии полностью обрушены
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Отношения России и Финляндии полностью обрушены по инициативе Хельсинки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что на прошлой неделе прибыл на границу двух стран в Ленинградской области, где пообщался с пограничниками и представителями власти. Политик подчеркнул, что сейчас на границе нет никакого движения, хотя недавно было многолюдно.

«По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия», — сказал он.

Медведев добавил, что от подобной ситуации в первую очередь страдают финские граждане.

До этого зампред Совбеза заявил, что у России есть все основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии. Он пояснил, что возможные компенсации поступят за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Генпрокурор высказался об изъятии в госсобственность российских предприятий

    Девочка-подросток выпала из окна на десятом этаже жилого дома в российском городе

    Лавров ответил на призывы Запада отказаться от энергоресурсов из России

    В России заметно выросли выдачи автокредитов

    Борьбу с возвращением иностранных брендов в Россию сочли вредной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости