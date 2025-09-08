Медведев обвинил Финляндию в полном обрушении отношений

Медведев заявил, что отношения России и Финляндии полностью обрушены

Отношения России и Финляндии полностью обрушены по инициативе Хельсинки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что на прошлой неделе прибыл на границу двух стран в Ленинградской области, где пообщался с пограничниками и представителями власти. Политик подчеркнул, что сейчас на границе нет никакого движения, хотя недавно было многолюдно.

«По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия», — сказал он.

Медведев добавил, что от подобной ситуации в первую очередь страдают финские граждане.

До этого зампред Совбеза заявил, что у России есть все основания вернуться к требованиям о репарациях к Финляндии. Он пояснил, что возможные компенсации поступят за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны.