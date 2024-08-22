Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 22 августа 2024Экономика

AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего лекарства от рака

AstraZeneca оспорила патент на аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо». Об этом со ссылкой на данные Роспатента пишет РБК.

Речь идет об отечественном препарате «Осимертиниб» от произодителя «Аксельфарм». Ведомство приняло соответствующее решение 14 августа, а возражение AstraZeneca по поводу патента было направлено еще в сентябре прошлого года.

Применяемы при лечении рака легкого «Тагриссо» был зарегистрирован в РФ в 2017 году, патент на лекарство действует до 2032 года. В AstraZeneca заверили, что препарат выпускается на заводе в Калужской области в объемах, «полностью удовлетворяющих потребности российских пациентов», и его дефицита не было и нет. В прошлом году в России было продано 21,9 тысячи упаковок «Тагриссо» на сумму 6,1 миллирда рублей.

Дженерик «Осимертиниб» был зарегистрирован «Аксельфармом» в мае 2023 года. AstraZeneca пыталась оспорить регистрацию в суде, а также подавала жалобу в Генпрокуратуру. Компания в обращении заявила, что региональные министерства здравоохранения и лечебные учреждения начали заключать госконтракты на поставку российского аналога. Иностранная фирма попросила проверить законность действия лиц, участвующий в таких госзакупках.

Несмотря на споры вокруг патента, первая партия «Осимертиниба» поступила в оборот 4 июля, объем произведенного на данный момент препарата не раскрывается. Региональные госзаказчики уже заключили 43 договора с поставщиками аналога от «Аксельфарма» на общую сумму почти 450 миллионов рублей. Из них 10 закупок сейчас оспариваются, отметили в AstraZeneca.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, госзаказчик не обязан следить, чтобы в ходе закупки не нарушались чьи-то патентные права. Им необходимо отдавать предпочтение лекарству российского производства и выбирать предложение по минимальной цене, отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что массовая отмена тендеров на закупку «Осимертиниба» грозит коллапсом с поставками, чего точно не хотели бы в Минздраве РФ.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что, что российски производитель может оспорить отмену патента в суде по интеллектуальным правам (СИП). Позиции Роспатента по таким делам не всегда достаточно мотивированы, поэтому суд отменяет довольно много решений ведомства по патентам, поделился он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Раскрыта многомиллионная сумма трат россиян на покупки из-за рубежа

      Россиянам увеличили компенсацию за ремонт жилья после ЧС

      В России высказались о переговорах с Украиной до конца года

      Стало известно об использовании польской БТР Oncilla при атаке на Курскую область

      Директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности артиста

      Стало известно о задержании замдиректора департамента Минобрнауки России

      Мирный житель пострадал при обстреле российского города со стороны Украины

      В России выросли продажи электрокаров с пробегом

      Подразделения в зоне СВО получили «Сверчка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше