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01:05, 3 июля 2024Экономика

ФАС признала необоснованной жалобу на закупку Россией дженерика против ВИЧ

РБК: ФАС признала необоснованной жалобу GSK на закупку дженерика против ВИЧ

Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу дистрибуторов британской компании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку дженерика против ВИЧ, препарата долутегравир. Об этом сообщает РБК.

GSK жаловалась, что в тендере на закупку лекарства победила не она, а российский дистрибутор «БСС». В обращении отмечалось, что только британская компания уполномочена поставлять этот препарат, который до 2029 года защищен ее патентом.

Тендер на поставку долутегравира с начальной максимальной суммой контракта 1,86 миллиарда рублей был объявлен 29 мая, заказчиком выступил «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан», подконтрольный Минздраву России.

GSK подала жалобу 21 июня, после чего подписание контракта было приостановлено. 2 июля началось ее рассмотрение, после чего ФАС сняла приостановку конкурсной процедуры, сочтя заявления британской фирмы необоснованными.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что зарубежные фармкомпании стали продавать в России меньше лекарств, несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции.

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      Марина Совина
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