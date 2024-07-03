ФАС признала необоснованной жалобу на закупку Россией дженерика против ВИЧ

РБК: ФАС признала необоснованной жалобу GSK на закупку дженерика против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу дистрибуторов британской компании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку дженерика против ВИЧ, препарата долутегравир. Об этом сообщает РБК.

GSK жаловалась, что в тендере на закупку лекарства победила не она, а российский дистрибутор «БСС». В обращении отмечалось, что только британская компания уполномочена поставлять этот препарат, который до 2029 года защищен ее патентом.

Тендер на поставку долутегравира с начальной максимальной суммой контракта 1,86 миллиарда рублей был объявлен 29 мая, заказчиком выступил «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан», подконтрольный Минздраву России.

GSK подала жалобу 21 июня, после чего подписание контракта было приостановлено. 2 июля началось ее рассмотрение, после чего ФАС сняла приостановку конкурсной процедуры, сочтя заявления британской фирмы необоснованными.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что зарубежные фармкомпании стали продавать в России меньше лекарств, несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции.