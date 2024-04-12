В России стали продавать меньше зарубежных лекарств

«Ъ»: зарубежные фармкомпании стали продавать в России меньше лекарств

Несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

За два года с начала боевых действий на Украине американская фармкомпания MSD на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов. Выручка фирмы снизилась на рекордные для зарубежных компаний на рынке 37 процентов, до 8,7 миллиарда рублей. Регистрировать новые лекарства компания также практически перестала. MSD обещала не выводить с рынка жизненно важные препараты, для которых в стране отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения, но в 2023 году сообщила о планах прекратить выпуск и поставки в Россию препарата против ВИЧ «Исентресс» и против гепатита С «Зепатир».

MSD пришлось вдвое снизить штат сотрудников в РФ — до 175 человек, на выходные пособия пришлось потратить почти 936 миллионов рублей. В основном были уволены сотрудники подразделений, занимавшиеся продажей и продвижением лекарств, которые перестали поставлять. Кроме того, было закрыто производство на площадке «Акрихина».

За последнее время выручка в России ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson) сократилась на 10,8 процента, до 68,9 миллиарда рублей, ООО «Эббви» (AbbVie) — на 19,1 процента, до 9,4 миллиарда рублей. В британской GSK падение выручки составило 14 процентов, почти до 16 миллиардов рублей. В подразделении швейцарской Roche она снизилась на 6,1 процента, до 29 миллиардов рублей.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 году крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок стали индийские фармкомпании. За 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. Индийские лекарства сместили на второе место поставки из Германии, упавшие на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. В лидеры также вошли Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Белоруссия (109,8 миллиона).