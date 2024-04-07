Назван крупнейший поставщик лекарств в Россию

RNC Pharma: Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в РФ в 2023 году

Индийские фармкомпании стали крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma пишет РБК.

Всего за 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. На второе место индийские лекарства сместили поставки из Германии, ввоз их из ФРГ за год сократился на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. Среди лидеров по поставкам препаратов в РФ также Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Беларусь (109,8 миллиона).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году цены на жизненно важные лекарства в стране выросли в пределах 4,4 процента. За 12 месяцев темпы увеличения стоимости подобных лекарств в стране оказались ниже уровня годовой инфляции, уточнил премьер. «Это (темпы роста цен на жизненно важные лекарства в России — прим. «Ленты.ру») пределы инфляции, ниже. То есть цены не выросли», — резюмировал он.

