В России оценили рост цен на жизненно важные лекарства

Мишустин: рост цен на жизненно важные лекарства в РФ оказался в пределах 4,4 %

В 2023 году цены на жизненно важные лекарства в России выросли в пределах 4,4 процента. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев темпы увеличения стоимости подобных лекарств в стране оказались ниже уровня годовой инфляции, уточнил премьер. «Это (темпы роста цен на жизненно важные лекарства в России — прим. «Ленты.ру») пределы инфляции, ниже. То есть цены не выросли», — резюмировал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), темпы роста потребительских цен в России по итогам 2023 года составили 7,4 процента. Таким образом, в прошлом году прирост стоимости жизненно важных лекарств в стране оказался ниже инфляции на три процентных пункта (п.п.).

Ранее схожее заявление сделал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он уточнил, что добиться роста цен на важнейшие лекарства в стране ниже инфляции удалось за счет мер регулирования, включая маркировку медицинских препаратов. Благодаря этому, как пояснил министр, российские власти смогли обеспечить стабильность на внутреннем рынке.