Подорожание лекарств в России оценили

Мурашко: рост цен на жизненно необходимые лекарства в РФ ниже уровня инфляции

Цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) растут медленнее, чем инфляция. Так динамику подорожания препаратов оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя кабмина, добиться роста цен ниже уровня инфляции удалось за счет регулирования. Так, благодаря маркировке лекарств власти могут управлять процессами и обеспечить стабильность на рынке.

Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции Михаил Мурашко

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что на фоне усиления контроля цен за лекарствами увеличится число внеплановых проверок аптек. Данные о ценах важнейших препаратов будут заноситься в систему мониторинга движения лекарственных средств, в которой сейчас хранятся сведения об участниках оборота фармацевтической продукции и всех действиях с ней, включая переупаковку или вывод из оборота.

В 2023 году ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в аптеках России снизился на 24 процента. Общее число наименований в аптеках сократилось с 21,6 до 19,4 тысячи (минус 11 процентов). Как отмечают аналитики, ассортимент снижается с 2020 года, так как рынок оказался перенасыщен товарным предложением, и часть препаратов приходится снимать с производства. Так, россияне переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты.

