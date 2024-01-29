В России стало меньше дешевых лекарств

DSM Group: ассортимент лекарств дешевле ₽100 в аптеках России снизился на 24 %

За 2023 год ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России снизился почти на четверть (24 процента). Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает РБК.

За 12 месяцев число наименований в аптеках сократилось с 21,6 до 19,4 тысячи (минус 11 процентов). Сильнее всего снизилось количество дешевых препаратов — их стало меньше почти на 1,1 тысячи наименований (с 5,7 против 4,6 тысячи позиций). Как отмечают аналитики, их ассортимент снижается с 2020 года — на тот момент в аптеках были доступны 8,8 тысячи наименований. При этом их доля продаж составила 32,5 процента — больше лишь у препаратов стоимостью 100-500 рублей (48,2 процента).

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, рынок оказался перенасыщен товарным предложением и часть ассортимента компаниям теперь приходится снимать с производства. Потребители переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты — абсорбенты типа «Смекты» вместо активированного угля и ибупрофен вместо анальгина.

Также на сокращение ассортимента повлияло сдерживание цен на лекарства из перечня жизненно важных. Формула их расчета не менялась более десяти лет, хотя себестоимость производства выросла. В результате их продажа стала нерентабельной, что также повлияло на рынок, добавил Шуляк. По его мнению, процесс сокращения ассортимента дешевых медикаментов продолжится в ближайшие годы.

По данным Headway Company, в 2023 году государство сократило объемы закупок лекарств на 7 процентов. Сумма расходов составила 864,3 миллиарда рублей против 929,4 миллиарда рублей годом ранее. На эти средства закупались препараты для нужд пациентов в лечебных учреждениях, а также обеспечивались лекарствами льготники и граждане с тяжелыми заболеваниями. Сокращение объема государственных расходов на лекарства связывают с отменой закупки препаратов для лечения коронавирусной инфекции и с уходом с российского рынка нескольких зарубежных препаратов.