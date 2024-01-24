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13:24, 24 января 2024Экономика

В России сократились расходы государства на закупку лекарств

РБК: государство в 2023 году закупило лекарств на 864,3 миллиарда рублей

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

В 2023 году объемы закупок государством лекарств в России сократились на 7 процентов. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Headway Company пишет РБК.

Сумма расходов составила 864,3 миллиарда рублей против 929,4 миллиарда рублей годом ранее. На эти средства закупались препараты федеральными и региональными госзаказчиками для нужд пациентов в лечебных учреждениях, а также обеспечения лекарствами льготников и граждан с тяжелыми заболеваниями.

Подтвердили снижение расходов государства на лекарства и в аналитической компании DSM Group. По их данным за январь-ноябрь 2023 года на эти цели из бюджета было потрачено 649,8 миллиарда рублей, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Расчеты были произведены на основании аукционной документации, Headway Company учитывают все заключенные за год договоры, DSM Group считали закупки по факту исполнения контракта (на какую сумму за период была осуществлена поставка).

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При этом, по данным Headway Company, с 2018 по 2022 год траты на закупку лекарств постоянно увеличивались. Отмечается, что в этот период в России начала реализовывать несколько федеральных программ, в рамках которых государство обеспечивало препаратами пациентов с ВИЧ, раком и другими тяжелыми заболеваниями. Сокращение объема государственных расходов на лекарства в 2022 году на 4,8 процента аналитики связывают с отменой закупки препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

В Минздраве отрицают сокращение объема закупок лекарств. По информации ведомства, напротив, по сравнению с 2022 годом он увеличился на 36 миллиардов рублей. В министерстве уточнили, что при оценке объемов учитывают доведенные бюджетом средства, а в указанную сумму могут входить контракты, которые были заключены в 2022 году, но поставки по ним продолжались в 2023.

Руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина предполагает, что падение объемов закупок может быть связано с уходом с российского рынка нескольких зарубежных препаратов. Так, в прошлом году из РФ ушел финский производитель препарата «Метипред» Orion Pharma. Еще одной возможной причиной эксперт назвала то, что в предыдущие периоды лекарства были закуплены на несколько лет вперед.

Ранее в России возникла нехватка лекарства для лечения рака молочной железы «Икземпра». В 2023 году не состоялось более двух третей (78 процентов) аукционов на закупку этого онкопрепарата. С 2021 года закупки сократились с 318 миллионов рублей в 4,2 раза.

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