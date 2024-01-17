В России стало не хватать лекарств для одного вида рака

«Ъ»: в РФ стало не хватать лекарства для лечения рака молочной железы «Икземпра»

В России возникла нехватка лекарства для лечения рака молочной железы «Икземпра». Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

В 2023 году не состоялось более двух третей (78 процентов) аукционов на закупку онкопрепарата, который применяют в лечении одного из видов рака. В третьем и четвертом кварталах доля несостоявшихся торгов достигла 98 и 94 процентов соответственно. Закупки сократились с 318 миллионов рублей в 2021 году в 4,2 раза. С 2022 по 2023 год в Россию поставили партию в 2,7 тысячи упаковок. В 2021-м R-Pharm US ввела в оборот почти 24 тысячи упаковок препарата.

По данным Минздрава, дефицит возник по причине ценообразования: из-за смены поставщика субстанции и повышения стоимости сырья Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 15 января согласовала повышение предельной цены на препарат на 35 процентов, до 25 тысяч рублей.

Препарат «Икземпра» на основе иксабепилона производится на мощностях немецкого Baxter, его вторичная упаковка ведется на российском заводе группы «Р-Фарм», дочернего предприятия R-Pharm US, выкупившая в 2015 году у Bristol-Myers Squibb (BMS) права на выпуск лекарства. Иксабепилон является одним почти из полутора десятков эффективных препаратов для лечения рака молочной железы, поэтому его исчезновение будет ощутимым, отметил главный специалист по профилю лекарственной противоопухолевой терапии ГК «Медси» Евгений Ледин.

В августе 2023-го стало известно об исчезновении из продажи в России швейцарского препарата от рака «Мабтера». Регистрацию лекарства отозвал его производитель, компания Roche, сообщил Минздрав. Препарат разработали для хронических пациентов с раком лимфатической системы (неходжкинской лимфомой), однако он почти не закупался из-за наличия дешевых аналогов, которые выпускают в России и Индии.