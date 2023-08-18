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17:11, 18 августа 2023Экономика

В России исчезнет из продажи швейцарское лекарство от рака

Минздрав: швейцарская Roche отозвала регистрацию препарата от рака «Мабтера»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Швейцарское лекарство от рака «Мабтера» исчезнет из продажи в России. Регистрацию лекарства отозвал его производитель, компания Roche, сообщает Минздрав.

Препарат был разработан для хронических пациентов с раком лимфатической системы (неходжкинской лимфомой), однако ни разу не закупался из-за наличия дешевых аналогов, которые выпускают в России и Индии.

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По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, Roche отозвала регистрацию, так как конкурирующие компании полностью вытеснили «Мабтеру» с российского рынка. За первую половину 2023-го на «Мабтеру» приходилось всего полпроцента от общего объема закупки подобных препаратов.

«В масштабах страны буквально капля», — заявил эксперт в интервью RTVI и добавил, что уход «Мабтеры» из России не представляет опасности.

В 2023 году работу в России прекратила финская фармкомпания Orion Pharma. Компания является основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», который в России числится в перечне жизненно важных лекарств. В компании признали, что после этого шага ее операционная прибыль снизилась на 25 миллионов евро.

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    Вячеслав Агапов
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