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14:52, 18 июля 2023Экономика

Финский производитель жизненно важного лекарства ушел из России

Финский производитель «Метипреда» Orion Pharma прекратил работу в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила работу в России, следует из финансового отчета, опубликованного на ее сайте.

Компания является основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», внесенного Россией в перечень жизненно важных лекарств. В отчетности Orion не уточнила, когда именно свернула свою деятельность в стране, однако указала, что после этого шага ее операционная прибыль снизилась на 25 миллионов евро.

Пресс-служба Orion предупредила, что в 2023 году ее оборот в стране будет значительно ниже, чем в 2022-ом, однако о полном прекращении поставок в Россию не заявляла, обратило внимание издание «Фармацевтический вестник». В отчете также указано, что с мая 2022 года производитель не экспортирует в Россию «Дивигель» (эстрадиол), используемый для заместительной гормональной терапии. Данные Росздравнадзора также свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов этой компании, добавляет «Фармацевтический вестник».

В октябре 2022-го «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Orion первой из западных может фармкомпаний покинуть российский рынок. Сообщалось, что финский производитель начал ликвидацию местного офиса и увольняет сотрудников.

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    Софья Ермакова
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