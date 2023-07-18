Финский производитель жизненно важного лекарства ушел из России

Финский производитель «Метипреда» Orion Pharma прекратил работу в России

Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила работу в России, следует из финансового отчета, опубликованного на ее сайте.

Компания является основным производителем гормонального противовоспалительного препарата «Метипреда», внесенного Россией в перечень жизненно важных лекарств. В отчетности Orion не уточнила, когда именно свернула свою деятельность в стране, однако указала, что после этого шага ее операционная прибыль снизилась на 25 миллионов евро.

Пресс-служба Orion предупредила, что в 2023 году ее оборот в стране будет значительно ниже, чем в 2022-ом, однако о полном прекращении поставок в Россию не заявляла, обратило внимание издание «Фармацевтический вестник». В отчете также указано, что с мая 2022 года производитель не экспортирует в Россию «Дивигель» (эстрадиол), используемый для заместительной гормональной терапии. Данные Росздравнадзора также свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов этой компании, добавляет «Фармацевтический вестник».

В октябре 2022-го «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Orion первой из западных может фармкомпаний покинуть российский рынок. Сообщалось, что финский производитель начал ликвидацию местного офиса и увольняет сотрудников.