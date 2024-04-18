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07:10, 18 апреля 2024Экономика

AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета

РБК: AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета «Фордиглиф»

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российское подразделение британско-шведской компании AstraZeneca обратилась в управление Следственного комитета по Московской области из-за препарата «Фордиглиф». Об этом сообщает РБК.

Производством лекарства занимается «Химико-фармацевтический комбинат “Акрихин”». Поводом для обращения в СК стало намерение компании выпустить в оборот 10 серий препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин, применяемый для лечения пациентов с сахарный диабетом.

AstraZeneca отмечает, что «Акрихин» пытается выпустить лекарство, аналогичное бренду «Форсига», на которое действует патент до 2028 года.

Ранее стало известно, что несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств. За два года с начала боевых действий на Украине американская фармкомпания MSD на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов.

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      Евгений Силаев
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