В приграничном российском регионе ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Mash: режим ЧС ввели в Погарском районе Брянской области после обстрела ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Погарском районе Брянской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате атаки в приграничном российском регионе ранения получили мужчина и женщина — работники местного сельскохозяйственного предприятия.

Накануне днем по брянскому селу Чаусы прилетело восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела женщина попала в реанимацию, мужчина госпитализирован с осколочными ранениями.

Часть предприятия оказалась разрушена, не удалось спасти 10 коров.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысячи домохозяйств остались без света в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрелов со стороны украинской армии.

Глава приграничного региона Вячеслав Гладков отметил, что пострадавших среди мирных граждан нет.